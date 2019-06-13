Президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения санкций за участие в проекте "Северный поток - 2". Это "то, что мы рассматриваем и о чем я думаю", заявил Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов в Белом доме в среду, 12 июня, по окончании встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Он, однако, не указал, против кого именно могут быть применены эти штрафные меры.

Трамп предостерегает Германию

Особенно резко Дональд Трамп раскритиковал роль ФРГ в реализации проекта "Северный поток - 2". "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды долларов от Германии", - посетовал он. Участие Берлина в проекте Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока - 2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России".

В то же время он оговорил, что окончательное решение остается за самой ФРГ.

В мае 2019 года сенатор от Демократической партии Джин Шахин и республиканец Тед Круз подготовили межпартийный законопроект, предполагающий введение санкций против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода по дну Балтийского моря.

Спор в ЕС из-за трубопровода "Северный поток - 2"

Общая протяженность трубопровода "Северный поток - 2", по которому российский природный газ будет поступать в ФРГ напрямую, в обход Польши и Украины, составит 1200 километров. Первый газ по нему может пойти уже к концу нынешнего года. В споре о будущем этого проекта ЕС оказался разделен на два лагеря. Государства Восточной и Северной Европы, а также страны Балтии считают этот проект угрозой экономической независимости Евросоюза.

Однако целый ряд политиков и энергетических компаний ФРГ выступают в поддержку проекта - в том числе и потому, что Германия, являющаяся самой крупной экономикой в ЕС, в настоящее время ищет пути замещения атомной энергии.

Формально стопроцентным собственником трубопровода является российское предприятие "Газпром". Однако поддержку в прокладке труб ему оказывают также немецкий концерн Wintershall, являющийся дочкой BASF, и дочернее предприятие компании Eon - Uniper. Кроме того, в проекте участвуют британско-нидерландская компания Shell, французская фирма Engie и австрийское предприятие OMV.