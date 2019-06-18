Трамп грозит массовой высылкой нелегальных мигрантов из США

На следующей неделе Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США ( ICE) приступит к массовой высылке из страны нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.



"Они выедут из страны так же быстро, как они сюда въехали", - пообещал глава Белого дома.

В том же твите Трамп сообщил, что Гватемала готовится подписать соглашение о переходе в группу "безопасных третьих государств". Этот статус позволит Гватемале принимать беженцев из Гондураса, Сальвадора и других стран Центральной Америки.

В свою очередь, правозащитники из американской организации "Human Rights First"("Права человека прежде всего". - Ред.) назвали "смехотворным" заявление США о том, что Гватемала, граждане которой вынуждены покидать родину из-за насилия и бедности, в состоянии предоставить защиту беженцам.

Трамп похвалил Мексику за "хорошую работу" по сдерживанию мигрантов

Далее Трамп похвалил Мексику за то, что эта страна "при помощи сильных миграционных законов проводит очень хорошую работу, останавливая людей, еще до того как они достигнут южной границы".

В конце мая Трамп пригрозил обложить все мексиканские товары повышенными таможенными пошлинами, в случае если Мехико "не предпримет действенных усилий против нелегальной миграции".

После двусторонних переговоров, состоявшихся в начале июня, Мексика обязалась принять "беспрецедентные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, задействовав для этого Национальную гвардию, которая будет подвергать особому контролю южную границу.

По результатам этих переговоров Трамп заявил, что США откладывают введение пошлин на неопределенный срок. Ограничение потока нелегальной мигрантов, въезжающих в США через Мексику, было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Одна из мер, которые он обещал принять в этой связи, - возведение защитной стены на границе с Мексикой.