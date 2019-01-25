Беседуя с журналистами в Белом доме, президент сказал, что у страны нет иного выбора, кроме как построить стену, чтобы предотвратить "буквальное вторжение" в страну преступников, торговцев людьми и наркотиков.

Трамп отметил, что сам виноват в том, что в США стремятся попасть так много людей, поскольку благодаря ему улучшилось состояние американской экономики и рынка труда.

Однако он подчеркнул, что все желающие должны приезжать в США законным образом.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что временный компромисс сработает, только если будет предусматривать "крупный первый взнос" на строительство стены.

Однако, как подчеркнул лидер демократов в Сенате Чак Шумер, сенаторы-демократы ясно дали понять коллегам-республиканцам, что "не поддержат финансирование стены".

Ранее в четверг Сенат предпринял еще одну неудачную попытку прекратить самый длинный в истории США "шатдаун", заблокировав оба конкурирующих предложения.

Предложение республиканцев предусматривало выделение 5,7 миллиардов долларов на строительство стены, ряд иммиграционных реформ ограниченного масштаба и финансирование госучреждений до конца текущего фискального года. За него проголосовали 50 сенаторов, против – 47.

Ранее лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назвал инициативу республиканцев "прагматичным компромиссом, который мог бы привести к выходу из этого тупика сразу же".

"Выбор абсолютно очевиден, и страна наблюдает", – добавил он.

Макконнелл также подчеркнул, что подпись президента мог бы получить только план республиканцев. Однако сенатские демократы отвергли предложение Белого дома.

"Если бы это было компромиссом, президент бы обсудил его с нами", – сказал сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.

Он добавил, что разногласия по поводу иммиграции урегулировать можно, но "сложно урегулировать проблему, связанную с партией и президентом, которые верят в “шатдауны”".