Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, выразив недовольство его ответами на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США. Об этом президент США заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне в пятницу, 18 сентября.

По словам главы Белого дома, ему "не понравилось", что Рей назвал в качестве опасностей для выборов президента США в ноябре Россию и праворадикальные группировки, но ничего не сказал о Китае и леворадикальных группировках. Китай должен стоять "в самой верхней части списка", высказал свое мнение Трамп. На вопрос, собирается ли он теперь уволить главу ФБР, он ответил, что в администрации США "рассматривают много различных вариантов".

Рей заявил о новом вмешательстве России в выборы

Днем ранее директор ФБР на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия прилагает активные усилия, чтобы повлиять на американские выборы через соцсети и государственные СМИ, хотя речь пока идет о "злонамеренном влиянии", а не об атаках на инфраструктуру выборов, как это было в 2016 году. "Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником действующего главы Белого дома.

Кристофер Рей возглавил ФБР в августе 2017 года после того, как в мае того же года Трамп отправил в отставку предыдущего главу ФБР Джеймса Коми, так как он якобы "плохо выполнял свою работу". К тому моменту ФБР вело расследование возможного воздействия России на президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.