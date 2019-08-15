Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между сторонами конфликта в Гонконге. Если председатель КНР Си Цзиньпин хочет "быстро и гуманно" уладить кризис в Гонконге, он сможет сделать это, написал Трамп в своем микроблоге Twitter в среду, 14 августа. Он назвал Си "великим лидером, который в большой степени уважает свой народ". "Личная встреча?" - завершил сообщение Трамп.

Днем ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила "крайнюю обеспокоенность" эскалацией насилия и применением силы против протестующих в Гонконге. Она призвала поддерживающие Пекин власти Гонконга и местную полицию "немедленно прекратить агрессию", а также предостерегла власти США от замалчивания проблемы с правами человека в Китае из-за коммерческих интересов. В предстоящие недели члены Конгресса намерены сосредоточиться на запрете для Соединенных Штатов продавать полиции Гонконга оборудование, позволяющее контролировать поведение толпы, добавила Пелоси.

ООН осуждает насилие в Гонконге

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила вспышки насилия во время демонстраций в Гонконге. Она призвала всех участников протеста, а также власти специального административного района решить конфликт мирным путем.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале текущего года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.