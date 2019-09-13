Трамп готов провести новые переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Дональд Трамп сообщил журналистам в четверг о том, что он готов провести новые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о ядерном разоружении. По словам президента, такие переговоры могут состояться уже в этом году.
© Reuters / Scanpix

Трамп сообщил об этом, общаясь с журналистами на лужайке у Белого дома перед своей поездкой в Балтимор, штат Мэриленд. В понедельник власти КНДР изъявили готовность возобновить переговоры с США уже в сентябре.

Политологи считают, что отставка Джона Болтона, который был советником президента по национальной безопасности, может оживить переговоры с КНДР, прекратившиеся в феврале после саммита во Вьетнаме. Однако вряд ли уход Болтона из Белого дома облегчит главную задачу – убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

Трамп и Ким уже трижды встречались, начиная с июня 2018 года.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Адам Михник: поляки Литвы должны уважать литовские законы Интервью (43)

Об исторических разногласиях между польским,...

США облегчили введение санкций против террористов (2)

Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить...

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности (55)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона...

Северная Корея запустила две ракеты

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону...

Трамп: переговоры с Талибаном "мертвы"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что...

Трамп отменил мирные переговоры с "Талибаном" (1)

Президент Афганистана Гани и лидеры "Талибана" должны...

Почему крайне правые считают Сороса злодеем и при чем тут "еврейский заговор"? (7)

Он мультимиллиардер еврейского происхождения,...

В мире

Верховная Рада Украины уволила всех членов ЦИК

Верховная Рада Украины досрочно уволила всех членов...

Конгресс США: авторитарные правители злоупотребляют Интерполом (1)

Председатель Хельсинской комиссии США ,...

Эдвард Сноуден назвал условия для участия в суде в США

Экс-сотрудник АНБ, получивший убежище в России , хочет...

Новый посол США в ООН: "Лидерская роль Америки абсолютно необходима" (5)

Новый постоянный представитель США при ООН Келли...

Трамп готов провести новые переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Дональд Трамп сообщил журналистам в четверг...

TOP новостей

Новые маневры России и Беларуси: уроки "Запада" и весть Науседе (112)

Оружие смазано, пушки танков прочищены – все готово к...

Зуокас уверяет, что вильнюсцев ждет подорожание услуг: новая плата за вывоз мусора - только начало (43)

Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38%. Это в...

С октября жители Литвы смогут поехать в Санкт-Петербург по электронной визе (32)

Литва входит в число 53 стран, граждане которых с октября...

В больницу доставлена супруга экс-президента Литвы Адамкуса (9)

Несколько дней назад Алма Адамкене, супруга...

В Вильнюсе начинается традиционная Ярмарка народов (18)

13 сентября в Вильнюсе начинается Ярмарка народов,...