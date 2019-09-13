Трамп готов провести новые переговоры с Ким Чен Ыном

Трамп сообщил об этом, общаясь с журналистами на лужайке у Белого дома перед своей поездкой в Балтимор, штат Мэриленд. В понедельник власти КНДР изъявили готовность возобновить переговоры с США уже в сентябре.

Политологи считают, что отставка Джона Болтона, который был советником президента по национальной безопасности, может оживить переговоры с КНДР, прекратившиеся в феврале после саммита во Вьетнаме. Однако вряд ли уход Болтона из Белого дома облегчит главную задачу – убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

Трамп и Ким уже трижды встречались, начиная с июня 2018 года.