Президент США Дональд Трамп готов в случае необходимости подключиться к переговорам между Россией и Саудовской Аравией, посвященным резкому падению цен на нефть после начала "нефтяной войны" между Москвой и Эр-Риядом. Об этом сообщает ранним утром в среду, 1 апреля, инфомармационное агентство Reuters.

"Две страны ведут переговоры, и я готов присоединиться к ним в подходящий момент в случае необходимости", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. При этом политик добавил, что ранее он провел "превосходные" переговоры в индивидуальном формате с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Накануне, 30 марта, пресс-служба Белого дома сообщила, что во время состоявшегося в этот день телефонного разговора между Трампом и Путиным главы государств договорились о проведении американо-российских консультаций по линии министров энергетики двух стран, касающихся мирового падения цен на нефть. Целью этих консультаций является достижение стабильности на глобальных энергетических рынках, говорилось в сообщении.

Развал сделки ОПЕК+

1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. С тех пор, как стало известно об отказе от ее продления, цены на нефть на мировом рынке упали более чем вдвое. 30 марта цена на российскую нефть марки Urals опустилась до 16,2 доллара за баррель, что стало мнимальным уровнем с 1999 года.

Сделку по сокращению объемов добычи нефти страны ОПЕК, Россия и несколько других нефтедобывающих государств заключили в 2016 году. Благодаря этой договоренности цены на нефть до недавнего времени не опускались ниже 50 долларов за баррель.

На встрече членов группы ОПЕК+ 6 марта в Вене участникам переговоров не удалось договориться о продлении действия сделки. Учитывая падение спроса на нефть, вызванное пандемией коронавируса, Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении объемов добычи. Однако Россия заявила, что хочет оставить объемы добычи нефти на прежнем уровне.

После провала переговоров по сделке ОПЕК+ Саудовская Аравия, являющаяся одним из самых крупных членов ОПЕК, сообщила о планах по увеличению поставок нефти на рынок с 1 апреля 2020 года на 25 процентов и намерении предоставить покупателям скидки.