Администрация США готова частично возобновить платежи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Белый дом согласен платить ВОЗ на уровне Китая, сообщил вечером в пятницу, 15 мая, американский телеканал Fox News со ссылкой на черновик письма администрации США генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

Президент Трамп, намеревающийся добиться переизбрания на выборах в ноябре, обвинил ВОЗ в серьезных упущениях в борьбе с пандемией коронавируса. 14 апреля он прекратил платить взносы этой специализированной организации ООН. До тех пор США были крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ. В 2019 году взносы США в эту организацию превысили 400 млн долларов – это 15 процентов всего бюджета ВОЗ. Если теперь США будут платить наравне с Китаем, то их платежи уменьшатся в десять раз.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что она, по его мнению, слишком дружественно настроена по отношению к Китаю. По словам президента, эта организация поддерживала кампанию КНР по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса.

Критика действий Трампа

ВОЗ отвергла эти обвинения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неправильным ослабление ресурсов ВОЗ во время пандемии. Правительство КНР заявило, что оно действовало прозрачно. Решение Трампа о прекращении платежей ВОЗ вызвало резкую критику во всем мир, которую поддержали и эксперты американской системы здравоохранения.

Между тем Китай призвал США погасить все долги перед ООН. В заявлении, распространенном постпредством КНР в ООН, указывается, что все страны-члены всемирной организации должны выполнять свои финансовые обязательства, но в качестве примера приводятся лишь США, которые, по подсчетам Пекина, задолжали ООН более 2 млрд долларов.

Постпредство США в ООН отвергло китайские цифры и заявило, что Пекин всего лишь пытается вновь отвлечь внимание от своих неправильных действий на фоне вспышки коронавируса.