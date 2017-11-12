Президент Дональд Трамп выразил доверие действиям американских спецслужб в расследовании дела о вмешательстве России в президентские выборы в США. "Я с нашими (разведывательными. - Ред.) службами. Я верю в наши спецслужбы", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое в воскресенье, 12 ноября. По его мнению, спецслужбы США возглавляют "прекрасные люди".
Это стало ответом на просьбу журналистов прояснить предыдущее заявление Трампа, сделанное им накануне по дороге в Ханой. Тогда американский президент рассказал о заверении российского коллеги Владимира Путина в невмешательстве Москвы в выборы президента США. При этом Трамп добавил, что "действительно" верит, что "если он говорит мне это, то он это и имеет в виду".
Трамп за хорошие отношения с Россией
На пресс-конференции в Ханое президент США также подчеркнул, что считает важным находить общий язык с Россией, в частности, для разрешения конфликта с Северной Кореей. "Мы хотим прогресса, а не провокаций", - отметил Трамп, говоря об отношениях с КНДР.
Ранее в тот же день Трамп поместил в своем микроблоге Twitter сообщение, в котором указал на необходимость установления "хороших отношений с Россией".
Россия, по мнению президента США: могла бы "значительно помочь" в решении северокорейского кризиса, конфликтов на Украине и в Сирии, а также в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул также, что "хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо". А тех, кто не согласен с такой позицией, Трамп назвал "ненавистниками и дураками".
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