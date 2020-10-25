Отвечая на вопрос журналистов, президент заявил, что голосовал за "парня по фамилии Трамп". Флорида - один из ключевых штатов для президентских выборов в США. В 2016 году там победил Трамп, а в 2000 году Джордж Буш - младший победил во Флориде с перевесом в 537 голосов, что позволило ему получить большинство голосов выборщиков и стать президентом США.
Эксперты не исключают, что и в этом году результат голосования во Флориде может стать решающим для определения победителя, отмечает Русская служба BBC. Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию во Флориде в ноябре 2019 года.
Соперник Трампа Джо Байден в субботу проводит мероприятия в округе Бакс, пригороде "колеблющейся" Пенсильвании, где четыре года назад с небольшим отрывом победила Хиллари Клинтон, а также в соседнем округе Люцерн. Там дважды побеждал Барак Обама, при котором Байден занимал пост вице-президента.
По данным портала United States Elections Project, в США досрочно проголосовали уже более 56 млн граждан. Больше всего - в Техасе (свыше 6,8 млн человек), следом идут Калифорния и Флорида. По почте подано 38,6 млн бюллетеней. По оценке экспертов, явка на нынешних выборах может стать рекордной.
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