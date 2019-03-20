Президент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез рассматривает" возможность членства Бразилии в НАТО. Об этом он рассказал на совместной с бразильским коллегой Жаиром Болсонару пресс-конференции, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Вашингтон намерен объявить Бразилию главным стратегическим союзником среди государств, не входящих в НАТО, и допускает возможность членства Бразилии в альянсе. "Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами", — объяснил американский лидер.

Кроме того, Трамп поддерживает желание Болсонару присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. По словам американского лидера, отношения между странами "никогда не были настолько близкими".

Ранее Болсонару призвал "очистить Бразилию от грязных левых взглядов". Отмечалось, что поездка бразильского лидера в Вашингтон должна продемонстрировать лояльность его страны по отношению к США, что является отклонением от традиционной дипломатической линии Бразилии.

Болсонару стал президентом Бразилии 28 октября 2018 года. Он заявлял, что планирует изменить направление движения страны и сближаться с развитыми экономиками, а не региональными союзниками.

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