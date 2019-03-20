Вашингтон намерен объявить Бразилию главным стратегическим союзником среди государств, не входящих в НАТО, и допускает возможность членства Бразилии в альянсе. "Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами", — объяснил американский лидер.
Кроме того, Трамп поддерживает желание Болсонару присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития. По словам американского лидера, отношения между странами "никогда не были настолько близкими".
Ранее Болсонару призвал "очистить Бразилию от грязных левых взглядов". Отмечалось, что поездка бразильского лидера в Вашингтон должна продемонстрировать лояльность его страны по отношению к США, что является отклонением от традиционной дипломатической линии Бразилии.
Болсонару стал президентом Бразилии 28 октября 2018 года. Он заявлял, что планирует изменить направление движения страны и сближаться с развитыми экономиками, а не региональными союзниками.
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан (2)
Парламент Казахстана на совместном заседании верхней...
Франция не отпускает. Сенатору Сулейману Керимову предъявлены новые обвинения в Ницце (1)
Сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили...
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО (2)
Президент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез...
Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль
Правительство Италии запретило швартовку очередному...
Наука о мыльных пузырях. Абелевская премия присуждена женщине-математику (1)
Абелевская премия, одна из самых престижных наград в...
TOP новостей
Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу
"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие...
Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (103)
Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...
Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20...
Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (5)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...
Социологический опрос: прояснилось настроение литовских избирателей (8)
Лидерами рейтингов остаются Союз...