На встрече за завтраком с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита "Большой семерки", который проходит во Франции, Трамп сказал, что он изучает возможность приглашения на следующий саммит президента России Владимира Путина.

"Это, конечно же, возможно, посмотрим", – сказал Трамп, отметив ранее, что они и другие лидеры "семерки" обсуждали этот вопрос вечером в субботу.

"У нас была очень хорошая дискуссия, посвященная России и президенту Путину, оживленная дискуссия", – сказал Трамп.

"Оживленная", – подтвердил Джонсон.

Россия была членом "Большой восьмерки", как она тогда называлась, но была исключена из группы в 2014 году в связи с вторжением в Украину.

Ежегодный саммит семи ведущих промышленно развитых стран проходит во французском городе Биаррице.

Угроза президента Дональда Трампа ввести пошлины на французское вино, один из символов принимающей страны, которую он высказал накануне саммита, усилила напряженность между лидерами, у которых сохраняются разногласия по самым разным вопросам, включая изменения климата, отношение к Китаю и Ирану, выход Великобритании из Евросоюза, а также возвращение России в группу.

С учетом этих глубоких разногласий достижение консенсуса кажется маловероятным. После первой воскресной встречи лидеры не пришли к соглашению о возвращении России в группу в 2020 году.

После первой рабочей сессии, посвященной состоянию мировой экономики, внешней политике и проблемам безопасности, правительство Франции объявило, что лидеры "семерки" согласились с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон направит послание Ирану и проведет переговоры с иранскими лидерами. Детали ожидаемого послания не раскрываются, и Трамп заявил, что он не обсуждал послание или переговоры с Ираном. При этом позднее президент США сказал, что он не будет препятствовать переговорам кого бы то ни было с Ираном.

Председатель Европейского совета Дональд Туск признал, что "найти общий язык становится все труднее".

Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил, что саммит завершит работу без принятия итогового коммюнике – впервые за всю историю "Большой семерки". В качестве одной из причин Макрон назвал разногласия по ключевым вопросам, вызванные позицией Трампа и других лидеров.

Членами "Большой семерки" являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.