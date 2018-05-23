Во вторник, 22 мая, в Белом доме проходит встреча Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, направленная на координацию стратегии Вашингтона и Сеула в преддверии предстоящего саммита США — КНДР. Южнокорейский лидер в ходе беседы со своим американским коллегой выразил надежду, что Ким Чен Ын серьезно относится к предстоящим переговорам с американским президентом.

По его словам, у КНДР есть шанс быть великой страной. Мун Чжэ Ин призвал Ким Чен Ына использовать эту возможность.

Неопределенность по поводу предстоящих переговоров появилась после того, как на прошлой неделе Пхеньян в распространенном государственным информагентством сообщении дал понять, что встреча Ким Чен Ына и Трампа находится под угрозой срыва из-за совместных военных учений США и Южной Кореи Max Thunder.

"Соединенным Штатам… придется тщательно обдумать судьбу запланированного саммита Северная Корея — США в свете этого провокационного военного шума, устроенного совместно с южнокорейскими властями", — предупредили в Пхеньяне.

Кроме того, из-за этих учений КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Переговоры должны были пройти в деревне Пханмунджом на границе двух государств, на них планировалось обсудить реализацию положений мирной декларации, подписанной по итогам саммита двух корейских лидеров в прошлом месяце.

До этого на протяжении трех месяцев, начиная с Олимпиады в Пхенчхане, США и КНДР старались воздерживаться от жестких высказываний в адрес друг друга, а Трамп еще в начале года похвалил Ким Чен Ына за готовность идти на переговоры.