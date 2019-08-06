"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершают преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни. И эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", – сказал президент США, выступая в Белом доме.

Недавно администрация Трампа восстановила в США смертную казнь на федеральном уровне. Эта мера наказания в США применяется по отношению к убийцам и террористам (один из них – выходец из Чечни Джохар Царнаев), но далеко не во всех штатах. Закон означает: если кто-то из таких преступников будет приговорен к высшей мере наказания, федеральное правительство может взять на себя исполнение приговора и привести его в исполнение достаточно быстро.

Трамп также объявил траур в США в связи с расстрелами в Огайо и Техасе и призвал ужесточить законодательство в сфере обращения с оружием. В частности, по его словам, необходимо гарантировать, что лица, "представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию". Также он предложил ФБР определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения массовых расстрелов.

Некоторые СМИ и политики прямо обвиняли Трампа в том, что именно его политика привела к расстрелу в Эль-Пасо (21-летний стрелок Патрик Крузиус выбрал целью именно выходцев из Латинской Америки и сообщал в своем манифесте о необходимости остановить "латиноамериканское вторжение" в США).

Трамп в связи с этим заявил, что "ненависти не место в Америке", и подчеркнул, что "в один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и белый супремасизм".