"Сегодня я объявляю, что мы запускаем самые масштабные в истории санкции против северокорейского режима", - сказал Трамп.

По словам Трампа, Минфин США в скором времени предпримет шаги, которые приведут к дальнейшему сокращению источников валюты и топлива, используемых Северной Кореей для развития своей ядерной программы и поддержки вооруженных сил.

Также президент США заявил, что новые санкции затронут 56 "судов, транспортных и торговых компаний", которые помогают властям КНДР обходить действующие санкции. Как уточнили в Минфине, в новый санкционный список вошли 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.

Новые санкции не затронут Россию

Применение Соединенными Штатами анонсированного Трампом пакета санкций в отношении КНДР не затронет Россию и российские организации. Об этом, как передает ТАСС, заявила в пятницу представительница администрации США на специальном брифинге, посвященном ужесточению санкций в отношении Северной Кореи.

В свою очередь, другая ведущая брифинга заверила, что Вашингтон поддерживает плотный контакт с Москвой по поводу применения против Пхеньяна различных ограничительных мер.

"Мы ведем с российским правительством чрезвычайно тесные обсуждения санкций, имплементации санкций и применения санкций в отношении российских организаций", - заявила она.

Напомним, 7 февраля о планах властей США объявить о новых санкциях против Северной Кореи, которые станут "самыми жесткими и агрессивными" из когда-либо применявшихся, сообщил во время визита в Японию вице-президент США Майк Пенс. Тогда он заявил, что новые ограничения против КНДР положат конец ядерной программе Пхеньяна "раз и навсегда".

В конце прошлого года отношения между КНДР и Южной Кореей, а также ее союзниками серьезно ухудшились из-за проведения Северной Кореей ядерных испытаний и запусков баллистических ракет. Однако в начале этого года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Одним из результатов этого потепления стал визит делегации КНДР на Зимние олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve.