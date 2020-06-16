Президент США Дональд Трамп 16 июня подпишет исполнительный указ о реформе полиции.Об этом объявил сам Трамп в понедельник, 15 июня, во время круглого стола в Белом доме. "Всеобъемлющая цель заключается в том, что мы желаем добиться закона и порядка и хотим, чтобы это было реализовано честно, справедливо и безопасно", - подчеркнул глава администрации США. Одновременно он выразил мнение, что в американских правоохранительных органах работают "в основном великие люди".

Сути преобразований Трамп при этом не обозначил. Как отмечает агентство AFP, речь может пойти, в частности, об условиях применения полицейскими силы, о процедуре найма на работу и задействовании сотрудников.

Над законопроектами работают в Конгрессе США

В настоящее время демократы и республиканцы в Конгрессе США независимо друг от друга работают над двумя возможными законопроектами. Хотя аналитики отмечают, что реформа должна быть инициирована на федеральном уровне, многие сходятся во мнении, что ее конкретное осуществление должно стать задачей региональных полицейских структур.

Ранее Дональд Трамп говорил, что власти Соединенных Штатов не собираются сокращать финансирование правоохранительных органов. Призывы урезать финансовую поддержку часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Недовольство протестующих вызывало, в частности, то, что некоторые офицеры полиции экипированы почти так же, как и военнослужащие, и оснащены, по сути, армейским арсеналом.

Гибель Джорджа Флойда и протесты против расизма

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти девяти минут душил его, лежавшего на земле, коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.

Трагедия в крупнейшем городе штата Миннесоты вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах. При этом не менее семи полицейских Миннеаполиса уволились после начала демонстраций, вызванных гибелью Флойда.