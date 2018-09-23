Трагедия в Танзании: количество жертв крушения парома возросло до 225

Количество жертв крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, которое произошло в минувший четверг, увеличилось до 225 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 23 сентября, местная газета The Citizen со ссылкой на комиссара полиции города Мванза Джона Монгелла.
Taganikos ežero krantas, Vakarų Tanzanija

Издание отмечает, что в минувшую субботу были обнаружены тела девяти погибших, еще семеро были найдены в воскресенье утром.

Напомним, что паром перевернулся в 50 метрах от причала на острове Юкора. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности плавсредства. Кроме людей, судно перевозило также мешки с кукурузой, бананами и цементом.

В статье говорится: спасенные пассажиры парома утверждали, что рулевой говорил по мобильному телефону и заходил швартоваться с неправильной стороны.

NEWSru.co.il
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