По версии следствия, Комкова не приняла мер "по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТРК "Зимняя вишня" без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", отметили в СК.

Следствие также проверит действия Комковой "на предмет коррупционной составляющей". По инкриминируемой Комковой статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Из данных с сайта инспекции следует, что Комкова Танзиля Камильевна была назначена начальником этого органа по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в сентябре 2010 года. Между тем в разделе "руководство инспекции" на сайте указано, что с марта 2017 года по настоящее время исполняющим обязанности начальника инспекции является Евгений Дудаков. До него этот пост с 2015 года занимала Татьяна Дмитриева.

В приемной госстройнадзора Кемеровской области "Интерфаксу" сообщили, что пока никаких следственных действий в здании инспекции не проводилось. Эту информацию агентству также подтвердил один из сотрудников госстройнадзора.

Ранее в пятницу в СК сообщили о задержании в рамках основного уголовного дела о пожаре гендиректора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание ТЦ, Юлии Богдановой.

В ходе следствия установлено, что Богданова, "будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".

Однако гендиректор занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, но не предпринимала никаких мер к устранению недостатков, указали в СК. Следователи провели обыск в квартире подозреваемой.

В пятницу Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Ранее в рамках уголовного дела были предъявлены обвинения еще пятерым фигурантам, они взяты под арест. За решеткой оказались: управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев; руководитель компании "Системный интегратор", разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко; сотрудник компании "Системный интегратор", непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня", Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин.

По делу назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга. Расследование дела продолжается.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Здание сгоревшего ТЦ возвели в 1968 году, в нем работала кондитерская фабрика. В 2013 году здание было перестроено в торговый центр "Зимняя вишня".

Накануне стало известно, что МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции ТЦ. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для ТРЦ "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", — сказал Еникеев.