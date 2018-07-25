"Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки "Звезды-БГУ" Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость", — сообщается на странице белорусской команды во "ВКонтакте".

Позже тренер команды "Зорка-БДУ" Наталья Минкина в интервью порталу sport.tut.by рассказала подробности ее гибели. По словам Минкиной, футболистка отправилась отдыхать в компании подруг и утонула в озере в Кобринском районе.

"Всех деталей того, что случилось, я не знаю. Насколько мне известно, девчонки поехали компанией отдыхать под Брест. В Кобрин, по-моему. Обычно Юля не плавает и не купается. Но на этот раз пошли все втроем искупнуться. А когда выбежали из озера на берег, увидели, что Юли уже с ними нет, — рассказала Минкина. — Вызвали водолазов. Приехала одна группа, но она Юлю не нашла. Потом вызвали более опытную группу. И она обнаружила тело в 50 метрах от того места, где девушки выбегали из воды на берег. Нашли Юлю через 6-7 часов".

Минкина рассказала и о характере погибшей спортсменки. "Юля отличалась от всех девчонок. Очень отличалась. Всегда имела собственное мнение, проявляла характер, иногда было тяжело с ней. Но мы приходили к общему знаменателю, — отметила тренер. — Сама по себе она общительный человек, хороший, достойный. Но спортивные амбиции у нее всегда были очень высокими. И в футболе она была профессионалом в своем деле. Если б у нас в Беларуси было больше таких игроков, было бы здорово".

Последний матч Борисенко сыграла 21 июля в чемпионате Беларуси против "Славянки" (22:0), спортсменка забила один из мячей.

28-летняя Борисенко — трехкратная чемпионка Беларуси, четырехкратная обладательница Кубка Беларуси и трехкратная обладательница Суперкубка страны. В 2013 году она стала чемпионкой России в составе "Рязани-ВДВ", а в 2014-м выиграла Кубок России.