Информация о самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023 подтверждена сайтом Flightradar24.com, который отслеживает передвижение самолетов онлайн. Согласно этим данным, самолет летного отряда "Россия" Ил-96-300 был в начале декабря в Буэнос-Айресе, куда прилетел из столицы Бразилии, сообщает РБК.

Фотографии самолета с этим бортовым номером фигурируют в уголовном деле, расследование которого идет в Аргентине. Именно в этот самолет якобы грузили 12 чемоданов, в которых должно было находиться 389 кг кокаина. В действительности наркотики правоохранители подменили мукой и отправили груз в РФ, чтобы выяснить его получателя.





Накануне РБК со ссылкой на портал RussianPlanes.net уже писал, что в начале декабря 2017 года самолет Ил-96 с этим бортовым номером находился в аэропорту Буэнос-Айреса. А на следующий день он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву. Ранее министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич заявила, что именно в декабре груз был направлен "как дипломатический багаж на российском правительственном самолете".

Однако вскоре вся информация о полете Ил-96 с сайта RussianPlanes пропала, а сайт вообще перестал работать. Владелец сайта заявил, что наполнение сайта было его личным хобби, и никто не требовал от него закрыть ресурс. "Я просто все взял и удалил, возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить", - пояснил он журналистам.

Ранее представитель Управделами президента Елена Крылова уже опровергала причастность этого самолета к перевозке груза из Аргентины в рамках расследования "кокаинового дела" и заявляла, что использованные аргентинской полицией фотографии можно было подделать. Она отметила, что самолет СЛО действительно выполнял рейс в Аргентину, но был предоставлен для доставки туда российской делегации. Этот самолет выполнял рейс "по широкому маршруту", добавила она.

Отметим, что появляющиеся в последние дни все новые подробности спецоперации по ликвидации канала транспортировки кокаина через посольство России в Аргентине прямо опровергают утверждения МИД РФ о том, что дипломатическая почта для доставки наркотиков не использовалась, и заставляют сомневаться в официальной версии событий, что высокопоставленные дипломаты РФ и представители российских властей не были замешаны в "кокаиновом деле".

Британская газета The Telegraph на днях написала, что кульминацией операции была доставка в Москву чемоданов с "кокаином" на самолете главы Совета безопасности РФ, экс-главы ФСБ Николая Патрушева - и именно в дипломатическом багаже.

Патрушев побывал в Аргентине с визитом в начале декабря 2017 года и, по официальным данным, подписал меморандум о сотрудничестве с аргентинским президентом Маурисио Макри. Но, как утверждает газета, у Патрушева была еще и секретная миссия - 9 декабря он "сопровождал" в Москву чемоданы якобы с наркотиками. Кокаин в них заменили мукой, снабдили чемоданы датчиками GPS и загрузили в самолет. А спустя четыре дня в Москве были арестованы три члена банды - Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, которые пытались получить чемоданы, а также бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов (Абьянов), которому принадлежал груз. Калмыков является бывшим генеральным директором ООО "Центр правовых услуг", Худжамов - бывший менеджер по продажам одной из столичных компаний, занимающейся оптовыми продажами.

Четвертый фигурант дела о поставке крупной партии аргентинского кокаина - Андрей Ковальчук - заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В Аргентине также проведены несколько арестов. В частности, задержан сотрудник местной полиции, сын российских мигрантов Иван Близнюк.

По данным СМИ, расследование началось после того, как посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли и трое сотрудников российской ФСБ уведомили аргентинские власти о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, найденного в школе при посольстве РФ. Это произошло в декабре 2016 года. В 12 чемоданах нашли 389 кг кокаина. Принадлежали они бывшему сотруднику посольства Али Абянову. Именно из-за его увольнения у злоумышленников возникли проблемы с транспортировкой, и груз стоимостью около 50 млн долларов пролежал нетронутым около года.