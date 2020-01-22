Toyota и Honda объявили об отзыве свыше 6 млн машин

Как сообщили в Toyota, компания намерена отозвать 3,4 млн машин (из них 2,9 млн машин в США, и 0,5 млн в других странах Северной, Центральной и Южной Америки). Речь идет о некоторых машинах моделей Corolla, Corolla Matrix, Avalon и Avalon HV, которые были выпущены с 2010 по 2019 годы. Причиной отзыва в компании назвали дефект электронного контроллера, который обменивается данными с датчиками автомобиля и должен активировать подушки безопасности и натяжители ремней в случае аварии. В Toyota пришли к выводу, что часть контроллеров может работать некорректно из-за помех, мешающих связи с сенсорами. Для исправления проблемы на подлежащих отзыву машинах установят новые подавители помех.

Что же касается компании Honda, то она отзовет 2,7 млн автомобилей суббренда Acura (2,4 млн в США и 0,3 млн в Канаде), выпущенных с 1996 по 2003 годы. В компании уточнили, что поводом для отзыва стали возможные дефекты газогенераторов подушек безопасности печально известной компании Takata. Их неисправность может привести к недостаточному или чрезмерному надуванию подушек. При этом в Honda уточнили, что этот отзыв не связан с самым известным дефектом подушек Takata, который стал причиной нескольких десятков смертей и привел к отзыву миллионов машин разных компаний. Также в компании признали, что не смогут быстро отремонтировать машины из-за недостатка необходимых запчастей.

Напомним, компания Takata оказалась в центре скандала о дефектах подушек в 2014 году, а первые крупные отзывы автомобилей с ее подушками безопасности начались еще в 2013-м. В феврале 2017 года Takata на судебных слушаниях в Детройте официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью своих подушек безопасности и согласилась выплатить властям США 1 млрд долларов в качестве штрафов и компенсаций всем пострадавшим. В июне 2017 года компания подала заявление о банкротстве. Вскоре активы фирмы за 1,6 млрд долларов выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems. Новый владелец объявил, что компания возобновит работу под названием Joyson Safety Systems.