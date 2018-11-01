Полиция Лондона надеется последовать успешному примеру полиции Нью-Йорка, которая выпускает сувенирную продукцию уже больше 15 лет.
Средства должны помочь залатать дыры в бюджете Скотленд-Ярда. По расчетам мэрии Лондона, столичной полиции необходимо найти 418 миллионов долларов до апреля 2021 года.
Речь идет о выпуске брендированной одежды, игрушек, настольных игр, канцтоваров, товаров для дома и туристических сувениров. При этом в столичной полиции подчеркивают, что не намерены выпускать одежду, похожую на форму лондонских полицейских. Там также отметили, что несмотря на то, что товары будут выпускаться другими фирмами, последнее слово в том, что касается дизайна продукции, всегда будет за Скотленд-Ярдом.
Товары от полиции Лондона появятся на прилавках магазинов после того, как Скотленд-Ярд окончательно определится с логотипом. Столичная полиция уже заключила контракт с известным брендинговым агенством, компанией The Point.1888, которая работала в том числе с галереями Тейт в Лондоне.
Управляющий директор агентства Уилл Стюарт подчеркнул: "Я вырос в Лондоне. Для меня большая честь помогать собирать деньги для полицейских моего родного города". По его словам, бренды службы столичной полиции Лондона (Metropolitan Police Service) и Скотленд-Ярда имеют высокую степень узнаваемости, а значит, и большой потенциал продаж.
При этом у идеи есть и противники. Председатель Федерации столичной полиции Кен Марш назвал инициативу абсурдной. По его словам, люди вряд ли захотят ходить в одежде с надписью Скотленд-Ярд.
Служба столичного транспорта недавно запустила похожий проект с брендом Adidas. Они создали кроссовки, на которых изображены логотип лондонской подземки и схема одной из веток лондонского метро.
В коммерческом департаменте метро заявили, что проект принес значительные средства, которые пойдут на модернизацию транспортной системы.
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