Елизавета II, которой в этом году исполнилось 92 года, родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха в Великобритании празднуется во вторую субботу июня. В этот день проводится церемония выноса знамени - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл, свадьба которых состоялась 19 мая, проехали по центру Лондона в королевском кортеже. Супруг королевы Елизаветы II - принц Филипп, герцог Эдинбургский - в этот раз не присутствовал на церемонии. Принц Филипп отошел от королевских обязанностей в августе 2017 года, 10 июня ему исполнится 97 лет.

В параде в честь дня рождения королевы приняли участие около 1000 военных, которые маршем прошли к плацу Хорс-Гардс на Уайтхолл. Королева Елизавета II принимает участие в церемонии выноса знамени каждый год - исключением стал только 1955 год, когда парад отменили из-за забастовки. Герцогиня Кембриджская ехала в первой машине королевского кортежа вместе с супругой принца Чарльза, герцогиней Корнуольской Камиллой. Во второй машине ехали принц Гарри и Меган Маркл, которых громко приветствовали все собравшиеся.

Для королевы был предусмотрен отдельный кортеж. На церемонию выноса знамени она приехала в светло-голубом костюме и подобранной в тон шляпке. Всего на церемонии присутствовали около 7500 гостей. В числе гостей был министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон и его американский коллега Джеймс Мэттис.

В числе военных впервые в истории церемонии выноса знамени появился военнослужащий в тюрбане. Это 22-летний гвардеец Колдстримского полка Чаранприт Сингх Лалл, по вероисповеданию - сикх. Ему было разрешено принять участие в параде не в шапке из медвежьей шкуры, а в тюрбане. По словам гвардейца, он надеется, что подобные разрешения получат в будущем и последователи других религий.

Во время парада 79-летний фельдмаршал Чарльз Рональд Левелин Гутри упал с лошади, сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Сэр Чарльз Рональд Левелин Гутри в 1990-х гг. занимал пост начальника Генерального штаба Британской армии.

Сара Кэмпбелл, корреспондент Би-би-си при королевском дворе:

День рождения королевы и традиционный вынос знамени - одно из важнейших событий года в жизни королевской семьи. И главное - какого года! В минувшем году в королевской семье родился принц Луи и всего три недели назад состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. К радости собравшихся на парад, молодожены приехали на церемонию, прервав свой медовый месяц.

Ее Величество появилась на церемонии в нежно-голубом костюме. Она отправилась из Букингемского дворца к плацу Хорс-Гардс одной из последних. Хотя на улице было очень солнечно, она не стала надевать солнцезащитные очки, которые она носит с мая - после операции по удалению катаракты.

После парада королевская конная артиллерия дала залп из 41 орудия в Грин-парке в честь дня рождения монарха. Герцог и герцогиня Сассекские, которые поженились три недели назад, также присоединились к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, откуда они наблюдали за выступлением Королевских военно-воздушных сил Великобритании, в том числе и за выступлением пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил "Красные стрелы" (Red Arrows).

На герцогине Сассекской было платье с открытыми плечами, созданное Каролиной Эррерой, и шляпа от Филипа Трейси. Герцогиня Кембриджская надела платье от модного дома Александра Маккуин и шляпу Juliette Botterill.

В июне герцогиня Сассекская будет сопровождать королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир, где они примут участие в церемонии открытия моста. Меган Маркл впервые будет сопровождать королеву без своего супруга - принца Гарри.