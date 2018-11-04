Издание отмечает, что высказывания Блэра прозвучали на фоне сообщений о том, что ЕС и Лондон в ближайшие недели могут завершить согласование условий Brexit, а голосование в парламенте может состояться еще до Рождества.
"Мы приближаемся к ключевому моменту Brexit. Все окажутся под сильным давлением для того, чтобы согласиться на "разумную сделку". Им следует сопротивляться, так как "разумной сделки" не существует", - приводит газета его слова.
По мнению Блэра переговорщики по Brexit избегают решения наиболее важных спорных вопросов. "Все имеющиеся у нас варианты - плохие. Членам парламента следует отвергнуть их и дать народу последнее слово в этом вопросе", - считает он.
Кроме того, экс-премьер назвал сумасшествием согласованный по инициативе премьера страны Терезы Мэй плана по выходу из ЕС.
"Депутатам следует проголосовать против сделки и заявить избирателям: "Мы честно не можем согласиться на такое, но за вами - последнее слово", - добавил политик. Если не пойти этим путем, в дальнейшем избиратели не простят политиков, не давших им высказаться по такой важной проблеме ситает он.
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