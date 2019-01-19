"Думаю, что мы должны начинать готовиться к тому, чтобы запросить продления статьи 50, - отметил Блэр. - Думаю, что эта пролонгация неизбежна". По мнению экс-премьера, "важно, чтобы европейские лидеры прекратили концентрироваться на Brexit без соглашения, этого не произойдет".
"Существует огромное парламентское большинство против этого варианта", - уточнил он. "Я думаю, что очень важно, чтобы Европа взяла на себя инициативу и четко сказала, что если Соединенное Королевство готово изменить свое мнение, она была бы готова выслушать", - добавил экс-премьер.
Комментируя возможность еще одного плебисцита по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС, Блэр отметил: "В парламенте все еще нет достаточной поддержки второго референдума".
"Я понимаю сомнения и тревогу, порожденные идеей второго референдума, но если нет возможности договориться о выходе и все заблокировано, и если существует широкий консенсус, что без соглашения не может быть выхода из ЕС, я думаю, что референдум - единственный способ урегулировать все это", - считает Блэр, который, напомним, возглавлял правительство Великобритании в 1997-2007 годах
Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашение с ЕС об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.
Для того чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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