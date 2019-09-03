"Только пять баллов!": как идет борьба за школьников самопровозглашенных республик Донбасса

В самопровозглашенных и непризнанных республиках Донбасса в этом году в школы пошло около двухсот тысяч детей и первый урок во всех классах будет один — о патриотизме. В Донецке, например, это будет урок: "Пять лет ДНР — растем вместе с республикой!". В Луганске же 2 сентября во всех образовательных учреждениях пройдет единый урок "Подвигу народа жить в веках!".

Мой донецкий товарищ, у которого в 2014 году дочке было всего 3 года, недавно рассказал мне историю про эффективность здешнего патриотическое воспитания в школах. "Моя дочка, помню, первый класс закончила и как-то в мае подошла ко мне и спрашивает: „Папа, а правда были исторические времена, когда Донецк не был столицей!?“".

В столицах и остальных городах двух непризнанных республик за эти годы создана своя, выстроенная по российским стандартам и с российскими учебниками, система образования — без украинских классов и школ, с пятибалльной системой вместо украинской двенадцатибальной и со своими специфическими добавками в виде уроков гражданственности Донбасса, начальной военной и медико-санитарной подготовкой и всевозможной историей Отечества.

В итоге, лучшие выпускники местных школ имеют возможность выезжать в Ростов-на-Дону для сдачи ЕГЭ вместе с российскими абитуриентами и последующего поступления в вузы России в рамках особых квот для Донбасса.

Чтобы поступать в украинские университеты, местным детям приходится прилагать особые усилия — учиться параллельно со школами ЛДНР дистанционно в украинских, подтягивать с репетиторами украинский язык и украинскую историю, в старших классах выезжать через блокпосты на подконтрольную Украине территорию сдавать ЗНО (Внешнее независимое оценивание — укр.) и с большими льготами, но все же со вступительными экзаменами, поступать "в Украину".

Как это было

В конституциях самопровозглашенных республик украинский язык назван вторым государственным, но делопроизводства на нем не существует, а все украинские школы и классы с годами были переведены на русский язык обучения. Переходный период растянулся с 2014 по 2016 год.

"В конце 2014 года были еще наши программы и в 2015 году продолжали со всеми учебниками и программами — рассказывает нам Татьяна Павловна, теперь уже бывшая учительница младших классов одной из школ Донецка с украинским языком обучения. — Единственное, из предметов „Природознавство“ и „Я и Украина“ убрали, сказали заменить (в темах) Украину на Донбасс в журналах. Получалась белиберда полнейшая! Учебники те же, а в планах и журналах слова „Украина“ не было. Это касалось предметов „Природоведение“, „История Украины“, „География Украины“ и „Я и Украина“. Нам сказали, что если нельзя заменить Донецком, Донбассом какую-то тему про Украину, то надо менять ее любой другой о своем родном крае. С сентября 2015 начали завозить русские учебники, это уже было после меня".

Татьяна Павловна доучила свой класс до выпуска и уволилась из своей школы, выехала из дома, но регулярно бывает в родном Донецке и настоятельно попросила "Спектр" изменить имя и голос в интервью. Все опрошенные "Спектром" действующие учителя в Донецке также настоятельно попросили по соображениям безопасности не указывать их имена и установочные данные.

В сентябре 2015 года, как корреспонденту "Спектра" тогда же рассказал источник в министерстве образования непризнанной ДНР, двумя белыми гуманитарными конвоями в Донецк завезли 1500 тонн российских учебников. Начался другой режим обучения. В учебном году 2015−16 в самопровозглашенной республике еще сохранялись украинские классы и школы, но летом 2016 года министр образования ДНР Елена Полякова объявила, что в республике больше не осталось желающих изучать украинский язык, и все такие классы были закрыты.

Переходный период был закончен, и началась учеба по российским стандартам обучения с некоторыми местными особенностями.

Например, остался в программе украинский язык — один раз в неделю. В начальной школе, например, этот урок делят пополам — первые двадцать минут посвящены непосредственно языку, вторая же часть урока "украинскому литературному чтению".

Одна из учительниц Ленинского района города Донецка призналась "Спектру", что сейчас ей все напоминает 1984 год, когда она пришла работать в свою школу — в средних классах теперь то же количество русского, что и при Советском Союзе — 6−7 часов языка и литературы в неделю.

Учителя украинского языка и литературы были частично сокращены на пенсии по возрасту, но большая часть молодых преподавателей прошли годичную переподготовку в Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования. "Приглашали переучиваться на русский язык всех желающих — и физиков, и лириков", — сказала "Спектру".

Учительница русского, филолог из одной из школ Киевского района Донецка рассказала, что нынешняя ситуация несет неудобства и для учителей русского языка.

"Понимаете, много молодых переучилось на русский, старые учителя, у которых в советских дипломах второй специальностью после „украинского“ стоит „русский язык“ тоже остались и получилась ситуация, когда учебных часов на всех желающих не хватает, а выехать на Украину мы и шансов то не имеем — на той стороне учебных часов русского языка и вовсе нет!" — рассказала Елена Петровна.

Елена Петровна не совсем права — как выяснил "Спектр", в 60 километрах от Донецка в школах Волновахи, на подконтрольной Украине территории, русский язык преподают, хотя и мало — 1 час в младших классах, и 2 в неделю — в старших. Русская литература преподается в рамках курса "Зарубежной литературы", стихи Пушкина, равно как и Киплинга, можно учить на украинском в переводе, можно и на "языке оригинала" — на выбор. Какое-то количество русских филологов тоже переучились.

Как выглядит обучение сейчас?

"2015 год был самый переломный, я заканчивала вести четвертый класс, и у родителей уже брали информацию, кто будет переходить на русский язык, у нас было задание всех опросить, чтобы все переходили на русский, — рассказывает учительница младших классов школы одного из районов Донецка Елена Владимировна. — 2015 год мы закончили на украинском, а потом просто не было выбора, просто сказали: „Все обучаются на русском языке!“. И в этом же году пришли русские учебники, и мы теперь работаем по программе „Школа России“. Единственное, что откорректировали, то там, где изучение идет природы России, там у нас теперь природа Донбасса. Украинский язык у нас теперь один раз в неделю, а русский язык каждый день — пять раз в неделю".

"Как обязательный ввели урок, который теперь называется „урок гражданственности и духовности Донбасса“, он идет один раз в неделю и в основном нацелен на патриотизм. Он не то что самый важный, но к нему внимание самое серьезное, его у нас вообще забрали и его теперь читает директор, — поясняет преподавание основ патриотического воспитания в ДНР Елена Владимировна. — Разговоров о том, что „мы Россия, и Путин наш президент“ на нем нет, в основном упор на Донецкую республику и на ее столицу — Донецк. А гимн ДНР нам сказали, что его все с первого класса должны знать наизусть и в каждом классе висит плакат — герб, гимн и флаг ДНР. Ну и вне уроков каждый ученик знает, как правильно закрывать руками голову в случае обстрела, где прятаться, как и куда идти — это тоже есть".

В социальных сетях иногда можно встретить размещенные там гордыми родителями публикации табелей своих детей — успешных учеников из ДНР. Они довольно экзотично выглядят для жителей подконтрольной Украине части Донбасса и переселенцев. Во-первых, там непривычные "пятерки", во-вторых, эти оценки стоят за знания в том числе и по предметам типа "Начальная военная и медико-санитарная подготовка", "Уроки гражданственности Донбасса", а украинский язык объединен в один предмет с литературой. Но то, что жители Донецка выкладывают эти табели, не предполагая агрессии со стороны бывших соседей с проукраинскими взглядами, говорит о том, насколько они уже сжились с окружающей действительностью.

В Донецке каждый скажет тебе "выездной" он или "не выездной" через КПВВ "в Украину", очень часто люди не поддерживают разговоры "о политике" и, скажем так, — похвальные листы за хорошую учебу с двуглавым орлом и символикой ДНР в социальные сети выкладывают гораздо реже "аполитичных" табелей об успеваемости.

Мы поговорили с мамой старшеклассника одной из школ Пролетарского района Донецка. "Есть внеклассные нагрузки, конечно, — поделилась со „Спектром“ Юлия. — У нас классный руководитель, например, грозилась снизить оценку по своему предмету сыну за непосещение занятия по Гражданской обороне, пришлось папе нашему ходить на беседу в школу. У нас он хорошо учится, защищает честь школы и не отлынивает, например, от посещения митингов. На митинги, кстати, можно не ходить, если родители пишут заявление о своем несогласии — и мы хотели написать, все же любые скопления людей во время войны несут потенциальную опасность. Но наш сам пошел, проявил солидарность с классом — у нас ведь на день республики 11 мая большие массовые мероприятия, репетиции перед ними, все это с привлечением студентов и старших школьников".

Массовые мероприятия, праздники, концерты приезжих звезд российской эстрады и вездесущая символика и политическая реклама республики в Донецке на каждом шагу. Коммерческой рекламы очень мало и большинство рекламных площадок занято долго не снимаемой патриотической агитацией — поздравления с Днем Победы могут соседствовать с уже выцветшими цитатами, подписанными погибшим год назад главой республики Александром Захарченко, свои агитационные кампании ведут отдельные министерства и сейчас все забивают портреты пятилетних детей, которые "родились вместе с ДНР".

В школах отряды "юных захарят" не создали, эти идеи отверг еще сам Захарченко при жизни. И два года назад в школе Иловайска на школьной доске "Мониторинга участия в школьных мероприятиях" мы видели такие название отрядов младших классов как — "Добрята", "Познайки", "Солнышки" и только одних "Юных патриотов".

Сейчас, в августе 2019 года, главное зарегистрированное здесь общественное движение — "Донецкая республика" — провела слет "Молодая гвардия" для своего юного резерва. В отсутствии летних новостей слет вызвал большой информационный скандал — одна из команд взяла в аренду инвентарь из сексшопа (они есть в республике) и представила сценку с девушками, одетыми в основном в кожаные доспехи и парнями с крупными надписями "Раб" на груди. При этом передовая молодежь ДНР тут же выложила фотографии в соцсети, вызвав веселую бурю в украинских СМИ.

Между тем сам, слет в Зуевке был показательным. Заявленные полтысячи молодых участников жили в палатках, а обряд инициации включал в себя игру с доставкой письма "Сталину", чему мешал сам "Берия", гонцам угрожали пытками и допросами, а новичков в конце ждал "расстрел" водой. Но команды городов при этом назывались совершенно аполитично — "Пираты", "Амазонки", "Хулиганы" … И только Докучаевск выставил относительно подходящую под бренд "Молодой гвардии" команду "Пионеры". На слете под названием "Молодая гвардия" были выборы местного лидера и его позиция, кстати, называлась не "комиссар" или "нарком", а на американский манер — "Мистер".

Собственная идеология республик до сих пор не выстроена.

Выбери себе школу

"Выбери себе школу из списка, зарегистрируйся, приезжать нужно только раз в год на экзамены!" — радиоприемник моего автомобиля ловит возле Волновахи украинский социальный рекламный ролик "для школьников с оккупированных территорий".

Ролик короток и максимально прост — любой ученик школ Донецка или Луганска может выбрать себе на сайте министерства образования Украины по вкусу школу для дистанционного обучения, для зачисления на заочное обучение нужно заявление только одного из родителей, а приезжать в "свою" школу нужно только раз в год — на экзамены.

Нынешняя рекламная кампания — продолжение одной большой, растянутой на годы борьбы — за детей Донбасса. Эта борьба имеет свои обострения — сейчас идет набор детей в школы, как в ЛДНР, так и для дистанционного обучения на подконтрольной Украине территории. В мае тут проходила практически спецоперации — дети из старших классов с родителями ехали из Донецка и Луганска сдавать украинские государственные тесты по программе ЗНО, а их иногда задерживали и не пускали дальше на блокпостах ДНР.

Например, 23 мая тогдашний заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз жаловался на то, что на экзамен по украинскому языку в Мариуполь, который должны были сдавать 678 человек, на блокпостах ДНР в Еленовке и Гнутово не пропускают детей. Якобы спецслужбы ДНР смогли получить список выпускников своих школ, которые зарегистрировались на ЗНО, и препятствовали попаданию будущих студентов украинских вузов на ключевой для поступления экзамен.

По словам Стокоза, на экзамен по математике зарегистрировалось тогда 430 человек, а всего на сдачу ЗНО на подконтрольной украинским властям территории только в Донецкой области собирались 834 человека. Дистанционно учились в 2018−19 учебном году только в Донецкой области примерно 900 человек. Свои экзамены ЗНО проводились Луганской ВЦА и другими уполномоченными областями Украины.

По сообщению министерства образования ДНР, в 2019 году из школ самопровозглашенной республики выпустили 8120 учеников 11 классов.

Украина же ждет поступления в свои вузы около двух тысяч абитуриентов из Крыма и Донбасса. Специально созданные образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать до 27 сентября. Через эти центры жители неподконтрольных территорий могут поступать по особой льготной программе — вообще без ЗНО, украинского паспорта и аттестата.

Это льготная программа для льготных детей и специального списка "льготных" университетов — основу которого составляют перемещенные высшие учебные заведения из Донецка, Луганска, работающего в Киеве Таврийского национального университета. Годы работы российской школы в Донецке и Луганске привели к естественному процессу — к серьезным экзаменам на украинском языке готовы уже далеко не все выпускники Донецка. Для поступления в статусные гуманитарные университеты Украины им приходится работать отдельно.

"Смотри, на сегодняшний день процент детей, которые едут в Украину после 11 класса у нас в городе снизился, — говорит мне Оксана из одного из небольших шахтерских городов на неподконтрольной части Луганской области, мама уже поступившей студентки университета „Киево-Могилянская академия“. — Из двух выпускных классов нашей школы — а это 40 человек — едет один-два. Но в школах, где традиционно родители побогаче и больше интеллигенции, эта цифра вырастает до 5−6 человек. Поступить в солидный вуз сейчас можно, если два года родители платят репетиторам. „Украинский язык“, „История Украины“… У меня друг есть, его сын переходит в 8 класс, они планируют в Харьков, на информатику. Так вот они не будут ходить в школу уже с 8 класса совсем. Регистрируются в Северодонецке и будут целенаправленно готовиться все оставшиеся три года. Кроме того, нужно учесть, что чтобы ехать учиться в Украину нужно в 14 лет выезжать через блокпосты и получать украинский паспорт, сейчас это уже доступно не всем".

Выдвижение школьников в сторону Украины имеет свою историю. В горячие месяцы 2014 уезжали во все стороны — Россию, Украину, Белоруссию — очень многие семьи, в центральных донецких школах в относительно зажиточных районах в классах могло быть по 12 детей, а в выпускном классе на последнем звонке в 2015 году могло стоять на линейке 1−2 ученика. Со временем ситуация выправилась — сейчас в Донецке разрешается открывать класс только при наличии 15 детей, норма, установленная министерством образования — не более 26.

Большинство тех, кто имел такую возможность — уже выехали. Сейчас из самопровозглашенных республик едут не тысячи, а десятки полных семей, они именно едут — не бегут, нынешние отъезды выстраданы, подготовлены и продуманы с прицелом на будушее — свое и своих детей.