"Усиление военного присутствия России на четырех северных островах (так в Японии называют российские южные Курильские острова - Прим. NEWSru.com) расходится с позицией Японии, - цитирует его ТАСС. - Используя различные возможности, мы выражаем протесты на этот счет. Так, 3 сентября мы заявили протест по дипломатическим каналам через посольство Японии в Москве, указав, что это неприемлемо".

Памятные мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны и вызвавшие недовольство Токио, состоялись 2 сентября на островах Шикотан и Кунашир. В них принимали участие российские военнослужащие и военные моряки, писал сайт Sakhalin.info.

На Кунашире была продемонстрирована реконструкцию высадки советского морского десанта, которая проходила при занятии северного Курильского острова Шумшу. Организаторы реконструкции показали, как советские солдаты и матросы на различных плавсредствах сначала прибыли в район островов, затем высадились на берег, преодолевая шквальный огонь из различных орудий японской армии. В итоге "японские солдаты" сдались и были пленены, сообщалось в публикации.

На следующий день, 3 сентября, в Министерстве обороны Японии сообщили, что 28 кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ прошли по проливу Лаперуза, разделяющему острова Сахалин и Хоккайдо, и вышли из Охотского в Японское море, передало агентство Kyodo.

В Токио эту группировку кораблей назвали крупнейшей со времен холодной войны, выполнявшей подобный маневр, отмечает РБК. В эту эскадру вошли корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения. Они пересекли пролив в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо. При этом сообщалось, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.

Неделей ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан II ранга Николай Воскресенский сообщил, что силы ТОФ проводят в акваториях Японского и Охотского морей учения, в которых участвует более 40 боевых надводных кораблей, ракетных катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота, а также береговые ракетные соединения и летательные аппараты морской авиации флота.

Суда отрабатывают противолодочные задачи, организацию противовоздушной обороны отрядов, нанесение ракетных ударов по надводным кораблям условного противника, конвоирование, а также задачи материально-технического обеспечения сил в море, рассказал Воскресенский.

В начале августа Япония заявила России протест из-за размещения истребителей Су-35С в аэропорту Ясный на южнокурильском острове Итуруп. В середине июня правительство Японии выражало России протест в связи с планируемыми на тот момент военными учениями на Южных Курилах, неделей ранее - из-за прокладки на острова подводной линии связи от Сахалина.

Вместе с тем в Токио подчеркивали, что правительство Японии продолжит вести плотный и активный диалог с Москвой для решения вопроса принадлежности южных островов Курильской гряды и заключения мирного договора между странами.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями".

Такая позиция Токио в этом вопросе остается основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны.