Токаев одержал ожидаемую победу на президентских выборах в Казахстане

В Казахстане временный президент Касым-Жомарт Токаев, как и ожидалось, одержал победу на выборах главы государства. Согласно официальным предварительным данным, обнародованным в понедельник, 10 июня, в поддержку 66-летнего преемника елбасы Нурсултана Назарбаева проголосовали 70,76 процента избирателей.

У кандидатов от оппозиции не было никаких шансов на успех. Ближайший конкурент Токаева - кандидат от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" журналист Амиржан Косанов получил 16,02 процента голосов. Данию Еспаеву от демпартии "Акжол" поддержали 5,2, кандидата от патриотической партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова - 3,2, Амангельды Таспихова от Федерации профсоюзов 2,07 и коммуниста Жамбыла Ахметбекова - 1,82 процента голосов.

Касым-Жомарт Токаев был выдвинут кандидатом на пост президента Казахстана партией власти "Нур Отан", лидером которой является Назарбаев. Действующему временному главе государства оказалось далеко до Нурсултана Назарбаева, который на выборах 2015 года получил около 97 процентов голосов. Активность избирателей на нынешних выборах была также значительно ниже, чем на выборах 2015 года, и составляла 77,4 процента.

Выборы на фоне массовых протестов

Прошедшие 9 июня в Казахстане президентские выборы были омрачены массовыми акциями протеста. В ходе несанкционированных протестных мероприятий было задержано около 500 человек, сообщило информагентство Tengrinews.

Сотни людей собрались на митинги протеста в столице Казахстана Нур-Султане - бывшей Астане и Алма-Ате. Это были крупнейшие оппозиционные демонстрации за многие годы. Многие жители Казахстана жалуются на разгул коррупции и социальное неравенство.