Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о попытке "политической расправы" с ней, как главным конкурентом Петра Порошенко на президентских выборах в Украине. Так она прокомментировала DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности обращение генпрокурора Украины Юрия Луценко в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) о возможном заведении уголовного дела против нее.
Такие действия, по мнению Тимошенко, свидетельствуют о том, что "не готовы еще высокопоставленные лица в Украине жить по стандартам ЕС". Нынешние события напомнили лидеру партии "Батькивщина" другие эпизоды из ее политической биографии: "Вся моя жизнь говорит о том, что слабые мужчины-президенты Украины всегда пытались со мной нечестно конкурировать, пытались как-то пристроить за решетку. К сожалению, Порошенко не исключение". Юлия Тимошенко убеждена, что уголовное дело против нее возбуждать в итоге не будут.
15 февраля Юрий Луценко направил в САП заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко. Ранее к генпрокурору Украины с соответствующими подозрениями обратилась общественная организация "Центр противодействия коррупции". САП и Государственное бюро расследований не прокомментировали обращение Луценко. Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15 февраля не получало документов от Генпрокуратуры.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта.
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