«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила Тимошенко.

Ранее Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко занимается «отмыванием средств» из госбюджета страны на «фиктивных контрактах» по обеспечению украинской армии.

Юлия Тимошенко участвовала в выборах президента Украины в 2010 году. Тогда политик смогла выйти во второй тур выборов, где уступила Виктору Януковичу.

Очередные выборы главы государства запланированы на март 2019 года.