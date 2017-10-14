Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины. Об этом политик сказала в эфире телеканала NewsOne.
Julija Tymošenko
© RIA / Scanpix

«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила Тимошенко.

Ранее Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко занимается «отмыванием средств» из госбюджета страны на «фиктивных контрактах» по обеспечению украинской армии.

Юлия Тимошенко участвовала в выборах президента Украины в 2010 году. Тогда политик смогла выйти во второй тур выборов, где уступила Виктору Януковичу.

Очередные выборы главы государства запланированы на март 2019 года.

Новая газета - Балтия
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