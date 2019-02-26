Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на заседании Верховной Рады.
Она утверждает, что президент Петр Порошенко и лица из его окружения контрабандно, по завышенным ценам завозили из РФ в Украину некачественные запасные части к военной технике.
По словам Тимошенко, это доказали журналисты-расследователи, которые два года наблюдали за этим, а вчера опубликовали соответствующие материалы.
«Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации – страны-агрессора с откатами, с отмываниями, с обналом денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику», - сказала Тимошенко.
Тимошенко подчеркивает, что таким образом «подрывалась обороноспособность Украины».
«Самое главное, что во главе этой пирамиды стоял президент Украины», - заявила Тимошенко.
По ее словам, «в этих сделках принимал участие господин Гладковский, который возглавляет сегодня, по сути, «Укроборонпром», а также его сын и друзья сына».
Тимошенко считает, что действия президента подпадают под статью 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена...». Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями, которые поддержат инициативу «Батькивщины», «мы начинаем процедуру импичмента президента».
Как известно, в Украине нет закона об импичменте президента, которым должна быть нормирована процедура отстранения главы государства от должности.
Как сообщал УНИАН, журналисты проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовали расследование, в котором говорится о схемах масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе, к которым якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.
Утверждается, что Игорь Гладковский и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. После этого эти запчасти перепродавали "Укроборонпрому".
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