Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины(ГПУ).
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Уточняется, что 14 февраля генеральному прокурору страны Юрию Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом »Ю.Тимошенко» уголовных правонарушений, которые предусмотрены частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Телеканал пояснил, что в них говорится о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, а также о декларировании заведомо недостоверных сведений лицом, которое уполномочено на выполнение функций государства.

Подчеркивается, что на данный момент информация о том, что сокращение в инициалах расшифровывается как «Юлия», однако в документе фамилия склоняется, как женская.

Gazeta.ru
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