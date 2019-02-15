Уточняется, что 14 февраля генеральному прокурору страны Юрию Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом »Ю.Тимошенко» уголовных правонарушений, которые предусмотрены частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Телеканал пояснил, что в них говорится о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, а также о декларировании заведомо недостоверных сведений лицом, которое уполномочено на выполнение функций государства.
Подчеркивается, что на данный момент информация о том, что сокращение в инициалах расшифровывается как «Юлия», однако в документе фамилия склоняется, как женская.
"Сексуальные домогательства": в Париже расследуют жалобу на "посла" Ватикана
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении...
CBS: глав Facebook, Apple и Google вызовут на допрос по делу о "фейковых новостях"
Группа международных следователей, которая занимается...
Три человека пострадали за три дня во время "кислотных атак" в парижском метро
Один человек получил тяжелые травмы в результате...
Настольные игры и рисование вдвоем повышает выработку "гормона любви"
"Романтические вечера, во время которых пара играет в...
Укравший сэндвич словенский депутат ушел в отставку (1)
Член парламента Словении Дарий Крайчич ушел в отставку...
TOP новостей
Третья попытка: Андрюкайтис будет баллотироваться на выборах президента Литвы (3)
В пятницу Еврокомиссар, литовский социал-демократ...
Конституционный суд Литвы: референдумы могут проходить только в один день (4)
Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что...
10 мест в Литве с самым дешевым жильем: купить можно за бесценок (35)
Количество жителей Литвы сокращается с каждым годом,...
Центр общественного здоровья: питьевая вода в Игналинском районе опасна для здоровья (2)
В деревне Маженай, Игналинский район, в питьевой воде...