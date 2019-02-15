Уточняется, что 14 февраля генеральному прокурору страны Юрию Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом »Ю.Тимошенко» уголовных правонарушений, которые предусмотрены частью 3 статьи 368-2 и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Телеканал пояснил, что в них говорится о незаконном обогащении служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, а также о декларировании заведомо недостоверных сведений лицом, которое уполномочено на выполнение функций государства.

Подчеркивается, что на данный момент информация о том, что сокращение в инициалах расшифровывается как «Юлия», однако в документе фамилия склоняется, как женская.