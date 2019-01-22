"Понятно, что мы все поддерживаем Юлию Владимировну. Но надо делать все, как книга пишет. Мы прослушали выступления, мы услышали программное заявление кандидата в президенты - перейдем к делу", - заявил председательствующий Иван Кириленко.

Решение было принято "единогласно".

В предвыборной речи Тимошенко заявила, что ее шаги на посту президента помогут "вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на родине".

"Мы сделаем все, чтобы наш Новый курс был в каждом доме. Поверьте, наша партия доходит до домов, в деревню. Мы ножками все разнесем", - сказала политик.

У Тимошенко дуже емоційний виступ. Вона не зачіпає негативу, не вимовляє слово «блокчейн».

«Я ваша, а ви мої. Ми єдине ціле» pic.twitter.com/GE3BiWbBkH— Roman Kravets (@RomanKravets) January 22, 2019

Ранее съезд "Батькивщины" благословил патриарх Филарет, поблагодарив всех президентов Украины и в том числе Петра Порошенко за томос об автокефалии для Украинской православной церкви.

"Я хочу, чтобы ваша партия тоже способствовала единению украинского народа - для того, чтобы мы были свободными", – обратился он к Тимошенко.

Также на мероприятии транслировали обращение лидера партии "Рух новых сил" бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Он выразил поддержку Тимошенко на выборах президента Украины.