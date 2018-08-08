Согласно опросу, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 17,7% определившихся с выбором избирателей, с этим результатом она возглавляет президентский рейтинг. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает лишь пятую строчку с результатом 8,3%.
В пресс-релизе также сообщается, что за экс-министра обороны Анатолия Гриценко могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 8,9%, за лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 8,5% избирателей. Причем почти каждый пятый украинец еще не определился с выбором.
Социологи также отметили, что антирейтинг президентской гонки продолжает возглавлять Петр Порошенко. Более половины респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.
Социологический опрос был проведен с 20 июля по 3 августа 2018 года среди 2000 респондентов в возврате от 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.
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