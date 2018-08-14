Комментируя в своем Facebook экономическую политику нынешнего правительства, Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. "Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше", — пожаловалась экс-премьер. Об этом пишет РБК.
© Reuters/Scanpix

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн.

"Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую", — указала Тимошенко.

Статьи по теме:
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины  (19)
Саммит в Брюсселе: станет ли Украина необратимо близкой к ЕС  (54)

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

На прошлой неделе украинские социологи из группы "Рейтинг" сообщили, что именно Тимошенко занимает первое место среди политиков, за которых люди готовы проголосовать на следующих президентских выборах, которые должны состояться в марте будущего года. Ее поддерживают 17,7% граждан. Основные избиратели Тимошенко проживают на западе, в центре, а также на юге Украины.

Вслед за Тимошенко в рейтинге идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко (10,7%), лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (8,9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8,5%) и нынешний президент Петр Порошенко (8,3%).

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Тимошенко решила баллотироваться на пост президента Украины (23)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о...

Литовский журналист: "Требовать от украинцев действовать в белых перчатках аморально" реакция на инсценировку убийства Бабченко (46)

29 мая на весь мир прогремели три выстрела в спину...

В мире

Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18

Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,...

В Испании "русской мафией" называют и бандитские группировки из Литвы (6)

Действующие в Испании ОПГ из стран бывшего СССР...

В Британии машина въехала в заграждение рядом с парламентом

Автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты...

Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на 770 000 долларов (3)

Канадская компания подписала договор с властями...

Водолазы достали из Балтийского моря бомбы времен Второй мировой войны

В польском городе Колобжег, который находится на берегу...

TOP новостей

Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство

Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...

Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (3)

Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...

Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (24)

Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...

Поставщики тепла прогнозируют рост цен, власти успокаивают

В Литве дорожает биотопливо, поэтому поставщики тепла...

Из нищеты семьи будут вытаскивать с помощью "детских" денег (4)

В Литве растет количество людей, живущих за чертой...