О своих президентских амбициях Тимошенко рассказала в ходе видеоконференции в Facebook. "Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти... Для меня президентский пост - это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - сообщила бывший премьер (цитата по "Интерфакс").

Тимошенко пояснила, что сразу после прихода к власти собирается провести референдум для принятия новой конституции с целью превращения страны в парламентскую республику и введения должности канцлера. По мнению политика, это позволит "демонополизировать" власть. "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором [предложу] принять новую конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть", - сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что, возможно, станет последним президентом, которого выберут граждане Украины, после чего всенародно будет избираться канцлер. По ее словам, канцлерская форма правления является "сильнейшей в мире, поскольку канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте, и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решения".

"Если кому-то не нравится слово "канцлер" во главе парламентской формы правления, то используйте слово "премьер-министр", "гетман" и тому подобное. Не в слове дело, а в сильной системе управления страной", - пояснила лидер партии.

В то же время Тимошенко подчеркнула, что установление "канцлерской формы правления" не означает федерализации Украины. "Я хочу четко сказать, что я и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины. Федерализация в нашей стране недопустима, потому что существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну, которые сегодня на востоке и на западе пытаются устраивать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу," - заверила политик.

Двумя месяцами ранее стало известно, что Тимошенко выбилась в лидеры президентского рейтинга на Украине. Как выяснили социологи, поддержать ее на грядущих выборах готовы 9% украинцев. Для сравнения, за действующего президента Петра Порошенко выразили готовность проголосовать всего 5% опрошенных.

Опрос, по результатам которого составлялся рейтинг, проводился с 10 по 22 апреля 2018 года. Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

Тимошенко уже дважды принимала участие в выборах президента Украины. В 2010 году она заняла второе место, уступив Виктору Януковичу, а в 2014-м проиграла Порошенко.​