"Когда наши военные попали в котел и их убивали прямой наводкой, в это время Порошенко и его окружение… открывали офшоры для отмывания налогов. Это делали для того, чтобы госбюджет Украины не получил ни копейки от корпорации "Рошен" и других активов президента", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 6 ноября, на сайте "Батькивщины".

Между тем представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко призвала "очень аккуратно подходить" к информации о его офшорах. По ее словам, авторы расследования исказили данные об активах Порошенко.

Международная холдинговая структура была создана с целью передачи компании "Рошен" в "слепой траст" и продажи корпорации. Этот шаг также был необходим во избежание двойного налогообложения, чтобы "все налоги были уплачены именно на Украине, а не за рубежом", подчеркнула она.

"Налоговые цели"

Истинной целью создания офшорных компаний являлась не передача "Рошен" в "слепой траст", а уклонение от уплаты налогов, говорится в расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и украинского проекта "Слидство.Инфо". "Судя по всему, офшорные фирмы создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае продажи или получения прибыли", - указывается в опубликованном 5 ноября документе.

Согласно этой информации, в 2014 году юристы украинской фирмы "Avellum", представляющей интересы Порошенко, обратились к компании Appleby с Острова Мэн с письмом, в котором упомянуты "налоговые цели" реструктуризации "Рошен".

"Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ней будет голландский субхолдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией - мы предпочитаем Британские Виргинские Острова, но Остров Мэн также может подойти", - цитируют авторы расследования письмо.

Во время избирательной кампании Петр Порошенко обещал продать весь принадлежавший ему бизнес, за исключением "5 канала", но до сих пор не сделал этого. Вместо продажи "Рошен", являвшейся его крупнейшим активом, он передал свою долю в компании в иностранную структуру в рамках договора о "слепом трасте" с фондом Rothschild Trust.

"Райские досье"

5 ноября репортеры из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали первые результаты изучения оказавшихся в их распоряжении 13,4 млн секретных документов.

В центре журналистского расследования, получившего название "Райские досье", или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), находится утечка документов компании Appleby с Бермудских островов - одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах, корпоративным управлением и финансами.

Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby. Издание поделилось им с консорциумом, который объединил 96 СМИ из 67 стран в работе над этими документами.