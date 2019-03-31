Тимошенко отметила, что «кто-то сейчас пытается из-за кулис показать экзит-полы как конечный результат избирательной кампании». По ее словам, экзит-полы о «вхождении Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам и исследованиям, не соответствуют действительности - это абсолютно заказные, манипулятивные экзит-полы, так же как в последнее время была манипулятивная и заказная социология в Украине».

Тимошенко подчеркнула, что с 24 часов ее команда начнет объявлять данные параллельного подсчета голосов на основе данных протоколов с каждого избирательного участка. К концу завтрашнего ее команда планирует собрать оригинальные протоколы с мокрыми печатями и объявить данные обществу. Лидер «Батькивщины» призывает общество не воспринимать экзит-полы как «истину в последней инстанции». «Эта абсолютно манипулятивная нечестная вещь», - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала членов команды не верить экзит-полам, направленным на «дезорганизацию нашей команды по защите результатов выборов». Кандидат призвала людей идти на избирательные участки, чтобы защитить результаты выборов. «Будет силовое вмешательство со стороны людей президента для того, чтобы испортить протоколы. Будьте сильными, всю ночь не покидайте избирательные участки. Мы с вами боремся за каждый протокол», - отметила Тимошенко. При этом она подчеркнула, что «мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского с результатом 27% по нашему экзит-полу.

На втором месте находится наша команда с результатом 20,9% и на третьем месте Порошенко - с 17,5%». Как сообщал УНИАН, результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова свидетельствуют о том, что по состоянию на 18:00 за Зеленского проголосовали - 30,4%, за Порошенко - 17,8%, за Тимошенко - 14,2% избирателей. Согласно результатам всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», Зеленскому отдали свои голоса 30,1% избирателей, Порошенко - 18,5%, Тимошенко - 14,0% опрошенных на выходе из избирательных участков.