Газета пишет, что для привлечения молодых пользователей в соцсетях создавались учетные записи, которые позиционировали себя как фанатов Гарри Поттера или использовали изображения знаменитостей, например, Эммы Уотсон.
Тысячи британских подростков были подписаны на YouTube-канал, который описывается как «Blue Peter российской пропоганды». The Times отмечает, что он пытался создать путаницу по поводу дела об отравлении Скрипалей.
С помощью подобных аккаунтов тролли пытаются убедить подростков во вреде ГМО и прививок, а также призывают устраивать акции протеста, отмечают эксперты. Кроме того, они распространяют ложную информацию о «брексит» и референдуме о независимости Шотландии, пытались вызвать панику после терактов в Лондоне.
В августе американские ученые рассказали, что российские интернет-тролли стараются разжигать разногласия в обществе, одновременно поддерживая противоположные точки зрения по острым вопросам. Эксперты стали выяснять, почему в твиттере так много противников прививок, хотя в США большинство населения их поддерживают. Оказалось, что российские боты и тролли чаще публикуют сообщения о вакцинации, чем аккаунты, связанные с реальными людьми. Они поддерживают противоположные точки зрения, и в их постах больше политики и разжигания конфликта.
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