Times: российская разведка в Ирландии заинтересовалась подводными кабелями связи между США и Европой

По мнению местных полицейских и военных, агентов в страну могло отправить Главное управление (ранее ГРУ) Генштаба ВС России. По их данным, иностранные агенты занимались в том числе изучением инфраструктуры порта в Дублине.
Ирландские спецслужбы также подозревают, что Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы. "В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено", - заявил Sunday Times британский эксперт Марк Галеотти. По его мнению, интерес российских спецслужб могут вызывать и технические компании, разместившие свои офисы в Дублине.
В ноябре 2015 года британская газета The Telegraph сообщила о субмарине, обнаруженной к северу от Шотландии. В поиске подлодки, которая, как решили союзники, принадлежит России, принимали участие фрегат ВМС Великобритании HMS Sutherland, британская противолодочная субмарина, самолеты морской патрульной службы ВВС Канады и Франции. Министерство обороны Великобритании отказалось предоставить подробную информацию об операции, однако подтвердило факт ее проведения.
В октябре 2015 года газета The New York Times писала, что американские военные и представители разведки обеспокоены активностью российских подлодок вблизи важнейших коммуникационных кабелей. Отмечалось, что Россия в случае обострения отношений между странами может лишить США связи. В МИД РФ эти сообщения прокомментировали довольно резко, связав такие подозрения с осенним обострением.
TOP новостей
Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным (13)
С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на...
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (94)
Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...
Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (61)
"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....
На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela (8)
На охоте в Паневежском районе, во время которой...
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай
В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса...