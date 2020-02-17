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Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США. Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Times: российская разведка в Ирландии заинтересовалась подводными кабелями связи между США и Европой
© Shutterstock nuotr.

По мнению местных полицейских и военных, агентов в страну могло отправить Главное управление (ранее ГРУ) Генштаба ВС России. По их данным, иностранные агенты занимались в том числе изучением инфраструктуры порта в Дублине.

Ирландские спецслужбы также подозревают, что Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы. "В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено", - заявил Sunday Times британский эксперт Марк Галеотти. По его мнению, интерес российских спецслужб могут вызывать и технические компании, разместившие свои офисы в Дублине.

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В ноябре 2015 года британская газета The Telegraph сообщила о субмарине, обнаруженной к северу от Шотландии. В поиске подлодки, которая, как решили союзники, принадлежит России, принимали участие фрегат ВМС Великобритании HMS Sutherland, британская противолодочная субмарина, самолеты морской патрульной службы ВВС Канады и Франции. Министерство обороны Великобритании отказалось предоставить подробную информацию об операции, однако подтвердило факт ее проведения.

В октябре 2015 года газета The New York Times писала, что американские военные и представители разведки обеспокоены активностью российских подлодок вблизи важнейших коммуникационных кабелей. Отмечалось, что Россия в случае обострения отношений между странами может лишить США связи. В МИД РФ эти сообщения прокомментировали довольно резко, связав такие подозрения с осенним обострением.

NEWSru.com
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