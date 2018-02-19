Телеведущая Маргарет Бреннан задала Тиллерсону вопрос, почему американская администрация не вводит санкции, предусмотренные конгрессом в отношении России. "Мы уже [сделали это], мы предприняли шаги в соответствии с законом ["О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA], которые предотвратили часть оборонных сделок России. И мы рассматриваем возможность введения новых санкций для еще нескольких граждан РФ", - сказал госсекретарь.
Глава Госдепа в интервью также рассказал о том, что на протяжении 18 лет поддерживал рабочие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, занимая пост главы ExxonMobil и действуя в интересах акционеров этой нефтяной компании. На вопрос, что изменилось, когда Тиллерсон стал госсекретарем, он ответил, что при первой встрече сказал Путину: "Господин президент, я тот же человек, но в другой шляпе".
Как отметил Тиллерсон, после его назначения ситуация изменилась, поскольку он стал выполнять другую роль. По словам главы Госдепа, он сказал Путину, что теперь представляет американский народ, и тот понял, что он имеет в виду.
Напомним, в конце января представители администрации проинформировали конгресс США о мерах, предпринимаемых с целью отговорить другие страны иметь дело с российским оборонно-промышленным комплексом.
В Госдепартаменте тогда подчеркнули, что сам закон CAATSA "служит средством сдерживания" и что, "если закон работает, введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться".
В Госдепе неоднократно заявляли, что 29 января было не крайней датой для введений рестрикций в отношении Москвы, а лишь отправной точкой, после которой ведомство имеет право это делать, отмечает ТАСС. Возможные ограничительные меры в отношении российских физических лиц и организаций, связанных с обнародованным кремлевским списком, находятся в компетенции Министерства финансов США.
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