Глава Госдепартамента США нанес визит в Польшу, где сделал жесткое заявление о проекте газопровода "Северный поток-2". Польские власти являются убежденными противниками проекта.
Rex Tillerson
© Reuters / Scanpix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил против строительства газопровода "Северный Поток-2", который должен поставлять российский газ в Германию. Проект угрожает энергетической безопасности Европы, заявил он в субботу, 27 января, в Варшаве, после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Таким образом, глава Госдепартамента встал на сторону польских властей, которые являются убежденными противниками газопровода. "Северный поток-2" - российский способ политизации энергетики, срыв попытки диверсифицировать поставки топлива и снизить зависимость европейских стран от Москвы, говорится в его заявлении. "Он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях", - подчеркнул Тиллерсон.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил о недопустимости политического вмешательства в решение вопроса о газопроводе. "Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений", - подчеркнул он, добавив, что предпосылкой строительства нового газопровода является сохранение экспорта российского газа через Украину.

Deutsche Welle
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