Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил об ответственности России за химические атаки, осуществленные режимом Асада в Сирии. "Произошло неприемлемое использование химического оружия, которое нарушает все конвенции, которые подписала Россия. Оно нарушает те соглашения, которые подписала Россия, взяв на себя ответственность за выявление и ликвидацию химического оружия в Сирии", - заявил он в субботу, 27 января, в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
Тиллерсон указал, что Россия является союзником Башара Асада, который осуществляет химические атаки на гражданское население, от которых гибнут дети. "Они (Россия. - Ред.) взяли на себя обязательства и они должны выполнять эти обязательства", - подчеркнул он.
На этой же пресс-конференции глава Госдепартамента выступил против строительства газопровода "Северный Поток-2", который должен поставлять российский газ в Германию. "Он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях", - заявил Тиллерсон, отметив, что газопровод ставит крест на попытках диверсифицировать поставки топлива в Европу и добиться снижения зависимости европейских стран от Москвы.
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