Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Париже, возложил на Москву ответственность за очередную химическую атаку в Сирии.

"Только вчера [в понедельник - прим. Би-би-си] более 20 гражданских лиц, в основном детей, стали жертвами применения, судя по всему, хлора", - сказал Тиллерсон на международной конференции, посвященной химическому оружию.

"Последние нападения в Восточной Гуте вызывают серьезное беспокойство, что [президент Сирии] Башар Асад продолжает использовать химическое оружие против собственного народа", - заявил госсекретарь.

Восточная Гута - последний находящийся под контролем повстанцев район близ Дамаска. Район, население которого составляет около 390 тысяч человек, вот уже четыре года осаждают правительственные войска.

"В конечном итоге Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия, так как Россия вмешалась в сирийский конфликт", - заявил Тиллерсон.

Российский представитель, реагируя на слова Тиллерсона, заявил, что утверждения США об ответственности России за предполагаемые химические атаки в Сирии. не имеют под собой оснований.

"После сообщения о неких новых эпизодах применения отравляющих веществ в Сирии, которые еще только предстоит проверить, представители США и Соединенного королевства поспешили объявить это делом рук сирийского, как они выражаются, режима. Сейчас сюда же пытаются приплести еще и Россию", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По сообщениям активистов, в понедельник жители Восточной Гуты почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного по району правительственными войсками.

С начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением газообразного хлора.

Факты применения хлора в ходе некоторых атак были подтверждены международными организациями.

Повстанцы, активисты и ряд стран неоднократно обвиняли в использовании газообразного хлора правительственные силы, однако официальный Дамаск последовательно отрицает обвинения в применении химического оружия.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

Восточная Гута является стратегически важной территорией для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие эту территорию повстанцы могут вести отсюда обстрел и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвами среди мирного населения сирийской столицы.

Восточная Гута в 2017 году была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам.