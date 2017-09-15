Северная Корея получает значительную часть нефти из Китая, а Россия больше всего использует принудительный труд граждан КНДР, указывает Тиллерсон. Китай и Россия должны заявить о нетерпимости по отношению к "безрассудным ракетным пускам" Пхеньяна и принять в связи с этим свои меры, сказано в заявлении Тиллерсона.

Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции против Пхеньяна из-за продолжающихся ракетных испытаний. После этого, 15 сентября, КНДР вновь запустила баллистическую ракету.

Сообщается, что Совбез в связи с этим соберется на экстренное заседание.