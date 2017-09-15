США призвали все страны принять новые меры против режима лидера КНДР Ким Чен Ына после очередного ракетного пуска, осуществленного в пятницу, 15 сентября. Резолюции Совбеза ООН, в том числе последняя о новых санкциях против Пхеньяна, - это только базовая из возможных мер, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепа.
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Северная Корея получает значительную часть нефти из Китая, а Россия больше всего использует принудительный труд граждан КНДР, указывает Тиллерсон. Китай и Россия должны заявить о нетерпимости по отношению к "безрассудным ракетным пускам" Пхеньяна и принять в связи с этим свои меры, сказано в заявлении Тиллерсона.

Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции против Пхеньяна из-за продолжающихся ракетных испытаний. После этого, 15 сентября, КНДР вновь запустила баллистическую ракету.

Сообщается, что Совбез в связи с этим соберется на экстренное заседание.

Deutsche Welle
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