Северная Корея получает значительную часть нефти из Китая, а Россия больше всего использует принудительный труд граждан КНДР, указывает Тиллерсон. Китай и Россия должны заявить о нетерпимости по отношению к "безрассудным ракетным пускам" Пхеньяна и принять в связи с этим свои меры, сказано в заявлении Тиллерсона.
Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции против Пхеньяна из-за продолжающихся ракетных испытаний. После этого, 15 сентября, КНДР вновь запустила баллистическую ракету.
Сообщается, что Совбез в связи с этим соберется на экстренное заседание.
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