Поскольку война против "Исламского государства" практически завершена, пришло время отправить домой иностранных боевиков и передать иракцам полный контроль над их страной, заявил Тиллерсон в воскресенье, 22 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде.

После захвата боевиками ИГ около трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских полувоенных формирований для борьбы с джихадистами.

США опасаются, что Иран продолжит расширять свое возросшее влияние в регионе. Участвуя в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, Тегеран также значительно укрепил свое влияние в этой стране.